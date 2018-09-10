Пьяный рецидивист из Лысьвы пытался зарезать знакомого

Posted 10 сентября 2018, 04:35
Published 10 сентября 2018, 04:35
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Прикамье по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, ранним утром в подъезде одно из домов по ул. Фестивальной в Лысьве в результате ссоры, ранее судимый местный житель ударил знакомого ножом.
30-летний потерпевший с ранением грудной клетки госпитализирован в больницу. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания, ведется следствие.