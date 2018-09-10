properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября 2018, 04:35

Published 10 сентября 2018, 04:35

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пьяный рецидивист из Лысьвы пытался зарезать знакомого

Пьяный рецидивист из Лысьвы пытался зарезать знакомого

10 сентября 2018, 04:35
Фото: Properm.ru.
Потерпевшего госпитализировали с травмой груди.

В Прикамье по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, ранним утром в подъезде одно из домов по ул. Фестивальной в Лысьве в результате ссоры, ранее судимый местный житель ударил знакомого ножом.

30-летний потерпевший с ранением грудной клетки госпитализирован в больницу. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания, ведется следствие.

#Происшествия#Поножовщина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика