В Кунгуре обрушилась крыша памятника архитектуры XIX века

Posted 14 марта 2019, 04:35
Published 14 марта 2019, 04:35
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
12 марта в Кунгуре рухнула крыша Гостиного двора. Об этом сообщают в социальных сетях местные жители. По предварительным данным, крыша не выдержала веса скопившегося снега, из-за чего обвалились балки верхних перекрытий.
Достопримечательность числится в краевой собственности и находится в ведении Министерства имущества Прикамья, хотя переговоры о передаче здания в муниципальную собственность ведутся не первый год. Зданий подобного типа всего три: в Кунгуре, Костроме и Санкт-Петербурге.
Летом прошлого года Минимущество Пермского края и администрация Кунгура подготовили проект реконструкции памятника. Государственная историко-культурная экспертиза должна была пройти зимой 2019 года, однако этого до сих пор не произошло.