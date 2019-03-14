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Posted 14 марта 2019, 04:35

Published 14 марта 2019, 04:35

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

В Кунгуре обрушилась крыша памятника архитектуры XIX века

В Кунгуре обрушилась крыша памятника архитектуры XIX века

14 марта 2019, 04:35
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Достопримечательность числится в краевой собственности и находится в ведении Министерства имущества Прикамья.

12 марта в Кунгуре рухнула крыша Гостиного двора. Об этом сообщают в социальных сетях местные жители. По предварительным данным, крыша не выдержала веса скопившегося снега, из-за чего обвалились балки верхних перекрытий.

Достопримечательность числится в краевой собственности и находится в ведении Министерства имущества Прикамья, хотя переговоры о передаче здания в муниципальную собственность ведутся не первый год. Зданий подобного типа всего ​три: в Кунгуре, Костроме и Санкт-Петербурге.

Летом прошлого года Минимущество Пермского края и администрация Кунгура подготовили проект реконструкции памятника. Государственная историко-культурная экспертиза должна была пройти зимой 2019 года, однако этого до сих пор не произошло.

#Регион#Коммунальный рай
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