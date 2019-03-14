В Кунгуре обрушилась крыша памятника архитектуры XIX века

Достопримечательность числится в краевой собственности и находится в ведении Министерства имущества Прикамья, хотя переговоры о передаче здания в муниципальную собственность ведутся не первый год. Зданий подобного типа всего ​три: в Кунгуре, Костроме и Санкт-Петербурге.