На трассе в Прикамье насмерть сбили женщину

Posted 5 января 2020, 07:57
Published 5 января 2020, 07:57
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Вчера, 4 декабря, в Кудымкарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На 12 км автодороги Кудымкар-Гайны в 100 метрах от деревни Мошева водитель сбил женщину 1963 года рождения.
По предварительной информации, пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила смертельную травму. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.