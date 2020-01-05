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Posted 5 января 2020, 07:57

Published 5 января 2020, 07:57

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

На трассе в Прикамье насмерть сбили женщину

На трассе в Прикамье насмерть сбили женщину

5 января 2020, 07:57
Фото: Properm.ru.
Погибшая переходила дорогу в неположенном месте.

Вчера, 4 декабря, в Кудымкарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На 12 км автодороги Кудымкар-Гайны в 100 метрах от деревни Мошева водитель сбил женщину 1963 года рождения.

По предварительной информации, пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила смертельную травму. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

#Происшествия
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