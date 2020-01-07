За год Роспотребнадзор выявил в пермском аэропорту 9 человек с подозрениями на инфекционные заболевания

Posted 7 января 2020, 12:44
Published 7 января 2020, 12:44
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В 2019 году специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю досмотрели 815 пассажирских и грузовых воздушных судов, прибывших в Россию из-за рубежа.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на наличие признаков инфекционных заболеваний были обследованы более 166 тыс. человек (пассажиров и членов экипажей воздушных судов). При этом специалисты выявили 42 больных, девять из которых были госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозами: ОРВИ, ветряная оспа и энтеровирусная инфекция.
Завозных случаев особо опасных инфекционных заболеваний на территории Пермского края за 2019 год зарегистрировано не было.