За год Роспотребнадзор выявил в пермском аэропорту 9 человек с подозрениями на инфекционные заболевания

Как сообщает пресс-служба ведомства, на наличие признаков инфекционных заболеваний были обследованы более 166 тыс. человек (пассажиров и членов экипажей воздушных судов). При этом специалисты выявили 42 больных, девять из которых были госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозами: ОРВИ, ветряная оспа и энтеровирусная инфекция.