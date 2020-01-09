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Posted 9 января 2020, 12:59

Published 9 января 2020, 12:59

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Признавшего вину в «ДТП с перемещением» пермяка будут судить на следующей неделе

Признавшего вину в «ДТП с перемещением» пермяка будут судить на следующей неделе

9 января 2020, 12:59
Фото: Properm.ru.
В ходе следствия обвиняемый заявлял, что был на пассажирском месте, а не на водительском. Однако в итоге он признался в преступлении.

В понедельник, 13 января, в Пермском районном суде состоится заседание по делу Сергея Ермакова. Его обвиняют в смертельном ДТП, которое произошло пять лет назад на трассе под Пермью. Только в декабре 2019 года Ермаков признал вину, после чего его отправили под домашний арест.

Ранее из-за действий следователя полиции Надежды Матвеевой были утрачены основные вещественные доказательства по делу — легковой автомобиль, одежда и медицинские документы Ермакова. Это позволило обвиняемому ввести следствие в заблуждение относительно своего местонахождения в автомобиле во время ДТП. Утрата доказательств также не позволила экспертам высказаться о расположении Сергея Ермакова и погибшего. Однако эксперты ГСУ СК России смогли установить, что обвиняемый находился за рулем.

Следователя Матвееву амнистировали к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Решение по Ермакову будет известно на следующей неделе.

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