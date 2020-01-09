Признавшего вину в «ДТП с перемещением» пермяка будут судить на следующей неделе

В понедельник, 13 января, в Пермском районном суде состоится заседание по делу Сергея Ермакова. Его обвиняют в смертельном ДТП, которое произошло пять лет назад на трассе под Пермью. Только в декабре 2019 года Ермаков признал вину, после чего его отправили под домашний арест.