Признавшего вину в «ДТП с перемещением» пермяка будут судить на следующей неделе

Posted 9 января 2020, 12:59
Published 9 января 2020, 12:59
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В понедельник, 13 января, в Пермском районном суде состоится заседание по делу Сергея Ермакова. Его обвиняют в смертельном ДТП, которое произошло пять лет назад на трассе под Пермью. Только в декабре 2019 года Ермаков признал вину, после чего его отправили под домашний арест.
Ранее из-за действий следователя полиции Надежды Матвеевой были утрачены основные вещественные доказательства по делу — легковой автомобиль, одежда и медицинские документы Ермакова. Это позволило обвиняемому ввести следствие в заблуждение относительно своего местонахождения в автомобиле во время ДТП. Утрата доказательств также не позволила экспертам высказаться о расположении Сергея Ермакова и погибшего. Однако эксперты ГСУ СК России смогли установить, что обвиняемый находился за рулем.
Следователя Матвееву амнистировали к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Решение по Ермакову будет известно на следующей неделе.