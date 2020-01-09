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Posted 9 января 2020, 09:48

Published 9 января 2020, 09:48

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Прикамье туриста экстренно эвакуировали на вертолете

В Прикамье туриста экстренно эвакуировали на вертолете

9 января 2020, 09:48
Фото: Properm.ru.
Мужчина жаловался на острую боль в животе. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Вчера, 8 января, в Пермскую краевую службу спасения поступил вызов из Чердынского района. Сообщалось, что одному из туристов в составе группы требуется медицинская помощь. Мужчина жаловался на острую боль в животе.

Сегодня вертолёт санитарной авиации вылетел для оказания помощи. Мужчину доставили в Пермскую краевую клиническую больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, состояние пострадавшего стабильное.

По предварительным данным, туристическая группа не была зарегистрирована в спасательных службах, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

#Происшествия
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