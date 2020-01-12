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Posted 12 января 2020, 08:14

Published 12 января 2020, 08:14

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Прокуратура оштрафовала директора сельской школы за нарушение закона об образовании

Прокуратура оштрафовала директора сельской школы за нарушение закона об образовании

12 января 2020, 08:14
Фото: Properm.ru.
Школе и ее директору назначили штрафы. Их общая сумма составила 60 тыс. рублей.

Прокуратура Добрянки проверила исполнение требований законодательства о доступности и бесплатности образования в муниципальном бюджетном учреждении «Сенькинская основная общеобразовательная школа».

Пресс-служба прокуратуры Пермского края рассказала, что на сайте школы была размещена неактуальная информация и нормативные акты. Кроме того, на нем содержалась недостоверная информация о лицензии на образовательную деятельность. Также на информационных стендах заведения опубликована недействующие редакция устава и лицензия.

Прокурор возбудил на директора учреждения административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательной организации).

Прокурор оштрафовал учреждение и директора на 60 тыс. рублей.

#Происшествия
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