Прокуратура оштрафовала директора сельской школы за нарушение закона об образовании

Posted 12 января 2020, 08:14
Published 12 января 2020, 08:14
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Прокуратура Добрянки проверила исполнение требований законодательства о доступности и бесплатности образования в муниципальном бюджетном учреждении «Сенькинская основная общеобразовательная школа».
Пресс-служба прокуратуры Пермского края рассказала, что на сайте школы была размещена неактуальная информация и нормативные акты. Кроме того, на нем содержалась недостоверная информация о лицензии на образовательную деятельность. Также на информационных стендах заведения опубликована недействующие редакция устава и лицензия.
Прокурор возбудил на директора учреждения административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательной организации).
Прокурор оштрафовал учреждение и директора на 60 тыс. рублей.