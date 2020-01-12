Прокуратура оштрафовала директора сельской школы за нарушение закона об образовании

Пресс-служба прокуратуры Пермского края рассказала, что на сайте школы была размещена неактуальная информация и нормативные акты. Кроме того, на нем содержалась недостоверная информация о лицензии на образовательную деятельность. Также на информационных стендах заведения опубликована недействующие редакция устава и лицензия.