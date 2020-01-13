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Posted 13 января 2020, 10:23

Published 13 января 2020, 10:23

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Экс-главврач пермского медцентра Марина Другова стала фигурантом нового уголовного дела

Экс-главврач пермского медцентра Марина Другова стала фигурантом нового уголовного дела

13 января 2020, 10:23
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Соответствующее постановление было вынесено силовиками на минувшей неделе.

В отношении бывшего главного врача ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Марины Друговой возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».

Марию Другову задержали 18 июня прошлого года по подозрению в хищении 366 тыс. руб. бюджетных средств в период с декабря 2015-го по март 2016 года. Суд избрал в ее отношении меру пресечения в виде залога 3 млн рублей.

В конце июля стало известно, что в отношении нее возбуждены еще два дела. Первое касается трудоустройства «мертвых душ», а второе — хищения средств «Центра медицинской профилактики» под видом услуг, которые оказывали сторонние компании.

#Общество#Кругом обман
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