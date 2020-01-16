Чартер из Китая сорок минут не мог приземлиться в Большом Савино

Posted 16 января 2020, 08:14
Published 16 января 2020, 08:14
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Самолет рейса ZF 758 авиакомпании AZURair около сорока минут кружил над Пермью и не мог приземлиться из-за ненормативного состояния взлетно-посадочной полосы в Большом Савино. Об этом Properm.ru стало известно из социальных сетей.
«Мы прилетели, ещё в самолёте. Не могли сесть в течение часа. Детали над городом. Говорят из-за обледенения полосы», — сообщила на своей странице в Facebook пермячка Лисий Хвост.
Сорокаминутный полет над городом подтверждается данными сервиса flightradars24.
Сейчас Большое Савино работает в штатном режиме. После обработки полосы с десятиминутным отклонением от расписания из Перми вылетел рейс «Аэрофлота» в Москву. В международном аэропрту «Пермь» подтвердили вынужденное кружение чартера из Китая над городом. «Действительно, из-за переохлажденных осадков, выпавших на территории аэропорта, для обеспечения безопасности взлета и посадки в течение получаса проводилась дополнительная противообледенительная обработка полосы», — пояснили в пресс-службе аэропорта.