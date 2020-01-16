Чартер из Китая сорок минут не мог приземлиться в Большом Савино

Сейчас Большое Савино работает в штатном режиме. После обработки полосы с десятиминутным отклонением от расписания из Перми вылетел рейс «Аэрофлота» в Москву. В международном аэропрту «Пермь» подтвердили вынужденное кружение чартера из Китая над городом. «Действительно, из-за переохлажденных осадков, выпавших на территории аэропорта, для обеспечения безопасности взлета и посадки в течение получаса проводилась дополнительная противообледенительная обработка полосы», — пояснили в пресс-службе аэропорта.