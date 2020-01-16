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Posted 16 января 2020, 08:14

Published 16 января 2020, 08:14

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Чартер из Китая сорок минут не мог приземлиться в Большом Савино

Чартер из Китая сорок минут не мог приземлиться в Большом Савино

16 января 2020, 08:14
Фото: Properm.ru.
Об этом в социальных сетях сообщили пассажиры рейса Санья-Пермь.

Самолет рейса ZF 758 авиакомпании AZURair около сорока минут кружил над Пермью и не мог приземлиться из-за ненормативного состояния взлетно-посадочной полосы в Большом Савино. Об этом Properm.ru стало известно из социальных сетей.

«Мы прилетели, ещё в самолёте. Не могли сесть в течение часа. Детали над городом. Говорят из-за обледенения полосы», — сообщила на своей странице в Facebook пермячка Лисий Хвост.

Сорокаминутный полет над городом подтверждается данными сервиса flightradars24.

Сейчас Большое Савино работает в штатном режиме. После обработки полосы с десятиминутным отклонением от расписания из Перми вылетел рейс «Аэрофлота» в Москву. В международном аэропрту «Пермь» подтвердили вынужденное кружение чартера из Китая над городом. «Действительно, из-за переохлажденных осадков, выпавших на территории аэропорта, для обеспечения безопасности взлета и посадки в течение получаса проводилась дополнительная противообледенительная обработка полосы», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

#Происшествия
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