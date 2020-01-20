Все пострадавшие — постояльцы. Из-за прорыва трубы в отеле «Карамель» погибло пять человек



Гончаров рассказал, что жильцов дома не эвакуируют. Однако отключили электричество. Пока неизвестно была ли возможность у пострадавших эвакуироваться. Следователи начинают проверку. Также решается вопрос о мерах поддержки, которые будут предложены родственникам. Все пострадавшие люди являются постояльцами отеля.