properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2020, 04:23

Published 20 января 2020, 04:23

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Все пострадавшие — постояльцы. Из-за прорыва трубы в отеле «Карамель» погибло пять человек

Все пострадавшие — постояльцы. Из-за прорыва трубы в отеле «Карамель» погибло пять человек

20 января 2020, 04:23
Фото: Properm.ru.
На месте находится мэр города. Информацию об этом Properm.ru подтвердили в краевом минздраве.

Количество погибших в отеле «Карамель» увеличилось до пяти человек. Сейчас на месте происшествия находится исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров, мэр Перми Дмитрий Самойлов и глава Индустриального района Александр Иванов.


Гончаров рассказал, что жильцов дома не эвакуируют. Однако отключили электричество. Пока неизвестно была ли возможность у пострадавших эвакуироваться. Следователи начинают проверку. Также решается вопрос о мерах поддержки, которые будут предложены родственникам. Все пострадавшие люди являются постояльцами отеля.

Главная новость по теме:
В пермском отеле прорвало трубу с кипятком. Погибли люди
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика