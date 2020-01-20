Все пострадавшие — постояльцы. Из-за прорыва трубы в отеле «Карамель» погибло пять человек

Posted 20 января 2020, 04:23
Published 20 января 2020, 04:23
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Количество погибших в отеле «Карамель» увеличилось до пяти человек. Сейчас на месте происшествия находится исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров, мэр Перми Дмитрий Самойлов и глава Индустриального района Александр Иванов.
Гончаров рассказал, что жильцов дома не эвакуируют. Однако отключили электричество. Пока неизвестно была ли возможность у пострадавших эвакуироваться. Следователи начинают проверку. Также решается вопрос о мерах поддержки, которые будут предложены родственникам. Все пострадавшие люди являются постояльцами отеля.