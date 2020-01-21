Экс-чиновник краевого минобра отделался штрафом за хищение 4,3 миллиона рублей

Ранее под видом исполнения госконтрактов на организацию отдыха детей в военно-спортивных лагерях Жадаев вместе со своим подчиненным Владимиром Елагиным похитили 4,3 млн рублей. По решению суда с преступников солидарно взыскана сумма причиненного ущерба. Также суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно Владимира Елагина.