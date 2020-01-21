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Posted 21 января 2020, 11:55

Published 21 января 2020, 11:55

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Экс-чиновник краевого минобра отделался штрафом за хищение 4,3 миллиона рублей

Экс-чиновник краевого минобра отделался штрафом за хищение 4,3 миллиона рублей

21 января 2020, 11:55
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Дмитрий Жадаев и его подельник должны вернуть украденные деньги.

Сегодня, 21 января, состоялось рассмотрение дела бывшего начальника управления допобразования министерства образования Пермского края Дмитрия Жадаева. Ранее суд Индустриального района признал его виновным и назначил штраф в 500 тыс. рублей. Как пояснили Properm.ru пресс-службе суда, приговор в отношении Жадаева изменили.

«Судебная коллегия постановила исключить из описательно-мотивировочной части приговора указания на занятие Жадаевым государственной должности субъекта РФ», — уточнили в суде.

Ранее под видом исполнения госконтрактов на организацию отдыха детей в военно-спортивных лагерях Жадаев вместе со своим подчиненным Владимиром Елагиным похитили 4,3 млн рублей. По решению суда с преступников солидарно взыскана сумма причиненного ущерба. Также суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно Владимира Елагина.

#Общество#Кругом обман
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