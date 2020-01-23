В Перми отменили конкурсный отбор для первоклассников

Также Серикова рассказала, что продолжается обсуждение проекта о новом условии набора в статусные школы, по которому планируется ряд учебных заведений без начальных классов. Однако о сроках принятия новой модели неизвестно: «Мы работаем весь год над новым условием набора в статусные школы. Но это еще только рабочие материалы. Это в стадии наших рабочих групп. Это сначала должно быть обсуждено с педагогической общественностью, с родительской общественностью, вынесено на консультационный совет, и только когда эта модель устроит всех, мы можем говорить о начале ее внедрения», — объяснила Серикова.