В Перми отменили конкурсный отбор для первоклассников

Posted 23 января 2020, 12:59
Published 23 января 2020, 12:59
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В 2020–2021 учебном году в пермские школы планируют принять 16 тыс. 400 первоклассников. Для их обучения готовы 94 муниципальных организации и пять частных организаций. В прошлом году школы приняли около 15 тыс. первоклассников. Первоклассников будут принимать без конкурсного отбора, об этом рассказала начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова.
Также Серикова рассказала, что продолжается обсуждение проекта о новом условии набора в статусные школы, по которому планируется ряд учебных заведений без начальных классов. Однако о сроках принятия новой модели неизвестно: «Мы работаем весь год над новым условием набора в статусные школы. Но это еще только рабочие материалы. Это в стадии наших рабочих групп. Это сначала должно быть обсуждено с педагогической общественностью, с родительской общественностью, вынесено на консультационный совет, и только когда эта модель устроит всех, мы можем говорить о начале ее внедрения», — объяснила Серикова.
Приемная компания будет проходить в два этапа. С 1 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года документы могут подать дети, проживающие на закрепленной территории школы. Кроме того, в этот срок могут подать документы родители, чей старший ребенок уже учится в определенной школе. «Если в конкретной школе, даже если она не на закрепленной территории, учится уже один ребенок, родитель может претендовать на преимущественное право привести другого ребенка в первый класс в эту школу», — отметила Людмила Серикова. Родители могут подать заявление лично или с помощью электронной записи.