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Posted 24 января 2020, 03:44

Published 24 января 2020, 03:44

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Прикамье оштрафовали руководителей двух управляющий компаний

В Прикамье оштрафовали руководителей двух управляющий компаний

24 января 2020, 03:44
Фото: Properm.ru.
Общая сумма штрафов составила 75 тыс. рублей.

В Алексадровске прокуратура нашла нарушение в работе двух управляющих компаний. Они ненадлежащим образом содержали придомовые территории и кровли многоквартирных домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Надзорное ведомство выяснило, что ООО «Управление ЖилСервис» и МУП «ЯйваДом» не подсыпали своевременно противогололедную смесь на придомовые территории, а также не чистили кровли домов от снега и наледи. После проверки прокурора на двух руководителей организаций возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Суд признал их виновными. Общая сумма штрафов составила 75 тыс. рублей. Постановления суда в законную силу еще не вступили.

#Происшествия
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