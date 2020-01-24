В Прикамье оштрафовали руководителей двух управляющий компаний

Надзорное ведомство выяснило, что ООО «Управление ЖилСервис» и МУП «ЯйваДом» не подсыпали своевременно противогололедную смесь на придомовые территории, а также не чистили кровли домов от снега и наледи. После проверки прокурора на двух руководителей организаций возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Суд признал их виновными. Общая сумма штрафов составила 75 тыс. рублей. Постановления суда в законную силу еще не вступили.