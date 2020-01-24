Здание пермской оперы могут отдать под размещение филармонии

Posted 24 января 2020, 08:37
Published 24 января 2020, 08:37
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Здания пермского театра оперы и балета могут отдать под нужды филармонии. Об этом сегодня, 24 января, на заседании Градсовета заявил министр культуры Вячеслав Торчинский, отвечая на вопрос депутата Геннадия Сторожева.
«Одна из идей дальнейшего использования здания пермского театра оперы и балета — размещение здесь сцены и служб филармонии. Но это только один из обсуждаемых вариантов, чтобы вы потом не ловили меня за язык. Есть время подумать», — сказал Торчинский. Единственная реакция прозвучала от его предшественницы, ныне директора филармонии Галины Кокоулиной. «И все будут счастливы!» — воскликнула она.
По планам властей, новая сцена пермской оперы дожна быть построена в Разгуляе, разработка архитектурного облика должна завершиться до июля 2020 года. Проект считается основным в рамках подготовки к 300-летию Перми. Разработчиками проекта выступило архитектурное бюро whY (работало в Эдинбурге, Нью-Йорке, Маниле), которое выбрал миллиардер Роман Абрамович. Подрядчиками по конкурсу выступило ООО «ГК Строй-Эксперт» из Санкт-Петербурга. Известно, что у театра будет два входа: со стороны завода Шпагина и с улицы Ленина. В новом здании будет два зала на 1300 и 800 мест. По замыслу авторов здание должно соединить город и природу, историю и настоящее.