Здание пермской оперы могут отдать под размещение филармонии

По планам властей, новая сцена пермской оперы дожна быть построена в Разгуляе, разработка архитектурного облика должна завершиться до июля 2020 года. Проект считается основным в рамках подготовки к 300-летию Перми. Разработчиками проекта выступило архитектурное бюро whY (работало в Эдинбурге, Нью-Йорке, Маниле), которое выбрал миллиардер Роман Абрамович. Подрядчиками по конкурсу выступило ООО «ГК Строй-Эксперт» из Санкт-Петербурга. Известно, что у театра будет два входа: со стороны завода Шпагина и с улицы Ленина. В новом здании будет два зала на 1300 и 800 мест. По замыслу авторов здание должно соединить город и природу, историю и настоящее.