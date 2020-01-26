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Posted 26 января 2020, 14:54

Published 26 января 2020, 14:54

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Стало известно о состоянии пострадавших в аварии на трассе в Прикамье

Стало известно о состоянии пострадавших в аварии на трассе в Прикамье

26 января 2020, 14:54
Фото: Properm.ru.
Большинство уже отпустили домой.

Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало данные о состоянии пострадавших в массовом ДТП. Сейчас из 15 пострадавших девять человек были отпущены домой. В тяжелом состоянии находятся три человека, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Полицейские предпринимают меры для беспрепятственного движения транспорта.

#Общество
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