Стало известно о состоянии пострадавших в аварии на трассе в Прикамье

Posted 26 января 2020, 14:54
Published 26 января 2020, 14:54
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало данные о состоянии пострадавших в массовом ДТП. Сейчас из 15 пострадавших девять человек были отпущены домой. В тяжелом состоянии находятся три человека, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Полицейские предпринимают меры для беспрепятственного движения транспорта.