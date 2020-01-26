Стало известно о состоянии пострадавших в аварии на трассе в Прикамье

Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало данные о состоянии пострадавших в массовом ДТП. Сейчас из 15 пострадавших девять человек были отпущены домой. В тяжелом состоянии находятся три человека, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.