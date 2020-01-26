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Posted 26 января 2020, 05:41

Published 26 января 2020, 05:41

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Перми спасли трех рыбаков с тонкого льда

В Перми спасли трех рыбаков с тонкого льда

26 января 2020, 05:41
Фото: Properm.ru.
Спасатели эвакуировали мужчин на судне на воздушной подушке

В Кировском районе около СНТ «Крымский» трое рыбаков находились на тонком льду и не могли самостоятельно вернуться на берег. Им потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе, на место оперативно выехали сртрудники Пермской городской службы спасения. При помощи резиновой лодки и судна на воздушной подушке они доставили трех рыбаков на берег, пострадавших нет.

#Общество
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