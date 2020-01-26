В Перми спасли трех рыбаков с тонкого льда

Posted 26 января 2020, 05:41
Published 26 января 2020, 05:41
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Кировском районе около СНТ «Крымский» трое рыбаков находились на тонком льду и не могли самостоятельно вернуться на берег. Им потребовалась помощь спасателей.
Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе, на место оперативно выехали сртрудники Пермской городской службы спасения. При помощи резиновой лодки и судна на воздушной подушке они доставили трех рыбаков на берег, пострадавших нет.