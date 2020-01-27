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Posted 27 января 2020, 04:30

Published 27 января 2020, 04:30

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Власти Перми передадут краю бывший автопарк на Энергетиков, 50

Власти Перми передадут краю бывший автопарк на Энергетиков, 50

27 января 2020, 04:30
Фото: Properm.ru.
Балансовая стоимость имущественного комплекса оценивают в 114,5 млн рублей.

Завтра, 28 января, Пермская городская дума рассмотрит вопрос о безвозмездной передаче в собственность Пермского края бывшего муниципального автопарка на ул. Энергетиков, 50. Согласно проекту постановления, во владение региональных властей перейдет караульное помещение, административно-бытовой и производственный корпус, склад, механизированная мойка, цех по ремонту аккумуляторов, диспетчерская, контрольно-технический и топливно-заправочный пункты. Общая площадь зданий автопарка составляет 22,1 тыс. кв.м, участка — 58,5 тыс. кв.м. Балансовая стоимость имущественного комплекса оценивается в 114,5 млн рублей.

В планах правительства Пермского края создать на ул. Энергетиков, 50 индустриальный парк. Эта идея обсуждается еще с 2018 года. На развитие парка из бюджета региона в 2020-2022 годах собираются выделить 129,5 млн рублей. До того, как имущественным комплексом заинтересовались власти края, мэрия Перми неоднократно пыталась продать его, но не находила покупателей.

#Недвижимость
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