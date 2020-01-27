Власти Перми передадут краю бывший автопарк на Энергетиков, 50

Posted 27 января 2020, 04:30
Published 27 января 2020, 04:30
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Завтра, 28 января, Пермская городская дума рассмотрит вопрос о безвозмездной передаче в собственность Пермского края бывшего муниципального автопарка на ул. Энергетиков, 50. Согласно проекту постановления, во владение региональных властей перейдет караульное помещение, административно-бытовой и производственный корпус, склад, механизированная мойка, цех по ремонту аккумуляторов, диспетчерская, контрольно-технический и топливно-заправочный пункты. Общая площадь зданий автопарка составляет 22,1 тыс. кв.м, участка — 58,5 тыс. кв.м. Балансовая стоимость имущественного комплекса оценивается в 114,5 млн рублей.
В планах правительства Пермского края создать на ул. Энергетиков, 50 индустриальный парк. Эта идея обсуждается еще с 2018 года. На развитие парка из бюджета региона в 2020-2022 годах собираются выделить 129,5 млн рублей. До того, как имущественным комплексом заинтересовались власти края, мэрия Перми неоднократно пыталась продать его, но не находила покупателей.