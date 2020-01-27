Власти Перми передадут краю бывший автопарк на Энергетиков, 50

В планах правительства Пермского края создать на ул. Энергетиков, 50 индустриальный парк. Эта идея обсуждается еще с 2018 года. На развитие парка из бюджета региона в 2020-2022 годах собираются выделить 129,5 млн рублей. До того, как имущественным комплексом заинтересовались власти края, мэрия Перми неоднократно пыталась продать его, но не находила покупателей.