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Posted 4 февраля 2020, 10:07

Published 4 февраля 2020, 10:07

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Двух жителей Орды будут судить за кражи из домов

Двух жителей Орды будут судить за кражи из домов

4 февраля 2020, 10:07
Фото: Properm.ru.
Сумма ущерба составила почти 15 тыс. рублей.

В Суксуне завершено расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых мужчин. Их обвнияют в серии преступлений, в том числе краже и незаконном проникновении в дом, сообщает СУ СК

С 1 июля по 9 сентября 2019 года двое 21-летних обвиняемых похитили чужое имущество и продукты питания на общую сумму более 14 тыс. рублей из жилых домов села Ашап. Обвиняемые скрывались от следственных органов, но все же были задержаны. На период предварительного расследования в отношении каждого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С утверждённым обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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