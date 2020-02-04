Двух жителей Орды будут судить за кражи из домов

С 1 июля по 9 сентября 2019 года двое 21-летних обвиняемых похитили чужое имущество и продукты питания на общую сумму более 14 тыс. рублей из жилых домов села Ашап. Обвиняемые скрывались от следственных органов, но все же были задержаны. На период предварительного расследования в отношении каждого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С утверждённым обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.