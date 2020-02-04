Начался конкурс на разработку гимна Перми

Posted 4 февраля 2020, 10:29
Published 4 февраля 2020, 10:29
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми начали принимать заявки на конкурс по разработке гимна города. Авторы-победители получат денежные премии в размере 300 тыс. рублей за текст и столько же за музыку. Первый этап продлится до 1 марта.
В конкурсе могут принимать участие физические лица, коллективы, независимо от их возраста и места жительства, в том числе объединенные в творческие союзы, самодеятельные музыкальные и творческие коллективы, творческие студии композиторы, поэты.
Один автор (или коллектив) может представить неограниченное количество материалов, при условии, что варианты текста гимна будут оригинальными, стихотворными, соответствовать нормам права, морали и нравственности. Кроме того, текст должен отражать историю Перми, ее индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, природы, основные черты, присущие жителям. Необходимый объем — не более 3 куплетов и припев.
Подвести итоги первого этапа планируется в середине марта, по итогам которого комиссией будет отобрано 3 лучших варианта текста гимна. Участники второго этапа конкурса должны будут создать музыку к текстам, выбранным по итогам первого этапа. Это может быть аудиозапись в формате MP3 в инструментальном (фонограмма «минус») или инструментально-голосовом (фонограмма «плюс») исполнениях, либо нотная партитура с указанием автора. Этот этап пройдет с 30 марта по 30 апреля, по его итогам в середине мая также планируется выбрать 3 лучших варианта музыкального произведения.
Заявки на участие принимают по адресу: улица Ленина, 27, кабинет №13, с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48.