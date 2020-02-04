Начался конкурс на разработку гимна Перми

Подвести итоги первого этапа планируется в середине марта, по итогам которого комиссией будет отобрано 3 лучших варианта текста гимна. Участники второго этапа конкурса должны будут создать музыку к текстам, выбранным по итогам первого этапа. Это может быть аудиозапись в формате MP3 в инструментальном (фонограмма «минус») или инструментально-голосовом (фонограмма «плюс») исполнениях, либо нотная партитура с указанием автора. Этот этап пройдет с 30 марта по 30 апреля, по его итогам в середине мая также планируется выбрать 3 лучших варианта музыкального произведения.