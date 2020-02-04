Следователи организовали проверку после пожара с двумя погибшими в Прикамье

Следователи организовали проверку по факту пожара 2 февраля 2020 года в жилом доме, расположенном в деревне Вазелята Пермского района. После пожара внутри дома были обнаружены тела мужчины и женщины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.