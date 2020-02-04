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Posted 4 февраля 2020, 10:11

Published 4 февраля 2020, 10:11

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Следователи организовали проверку после пожара с двумя погибшими в Прикамье

Следователи организовали проверку после пожара с двумя погибшими в Прикамье

4 февраля 2020, 10:11
Фото: Properm.ru.
После того, как огонь погас, были обнаружены два тела.

Следователи организовали проверку по факту пожара 2 февраля 2020 года в жилом доме, расположенном в деревне Вазелята Пермского района. После пожара внутри дома были обнаружены тела мужчины и женщины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, из-за пожара погиб 52-летний местный житель и его знакомая. Сейчас устанавливаются причины пожара, назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших.

#Происшествия
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