В Прикамье СК попросил оштрафовать механика транспортно цеха за смерть сотрудника

Следователи установили, что 7 октября 2012 года механик выпустил на линию не прошедшую государственный технический осмотр самоходную машину — фронтальный погрузчик под управлением водителя. Водитель не прошел подготовку, не имел удостоверения на управления машиной, не обладал нужной категорией и квалификацией. Также механик не контролировал правильность эксплуатации водителем транспортного средства. Во время работы с песчано-гравийной смесью опрокинулся погрузчик, от этого водитель транспорта получил травму, а затем скончался на месте происшествия.