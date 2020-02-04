В Прикамье СК попросил оштрафовать механика транспортно цеха за смерть сотрудника

Posted 4 февраля 2020, 11:15
Published 4 февраля 2020, 11:15
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском районе завершено расследование уголовного дела в отношении механика транспортного цеха коммерческой организации. Он проходит обвиняемый по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).
Следователи установили, что 7 октября 2012 года механик выпустил на линию не прошедшую государственный технический осмотр самоходную машину — фронтальный погрузчик под управлением водителя. Водитель не прошел подготовку, не имел удостоверения на управления машиной, не обладал нужной категорией и квалификацией. Также механик не контролировал правильность эксплуатации водителем транспортного средства. Во время работы с песчано-гравийной смесью опрокинулся погрузчик, от этого водитель транспорта получил травму, а затем скончался на месте происшествия.
В ходе расследования дела сотрудник предприятия признал вину в преступлении, он раскаялся и способствовал расследованию преступления. Родственникам погибшего был возмещен причиненный ущерб.
Учитывая это, следователи попросили суд закрыть уголовное дело и назначить подозреваемую судебный штраф.