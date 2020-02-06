«Буду помогать». Максим Решетников поздравил нового главу Пермского края с назначением

Posted 6 февраля 2020, 17:53
Published 6 февраля 2020, 17:53
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 6 февраля, президент Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля. Махонин будет исполнять обязанности главы региона до вступления в должность избранного губернатора Прикамья. Выборы должны состояться в сентябре 2020 года.
Предыдущий губернатор Максим Решетников, который руководил регионом с февраля 2017 года, был назначен министром экономического развития РФ в январе 2020 года. В своем Instagram он поздравил Дмитрия Махонина с назначением. «Поздравляю Дмитрия Николаевича. Он пермяк, никогда связь с краем не терял — понимает потребности жителей. Уверен, сможет продолжить все ключевые инфраструктурные проекты, которые так ждут жители региона. Буду помогать», — заявил министр.
Дмитрий Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района. В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета. После чего начал работать в УФАС Пермского края на должности специалиста первой категории. В апреле 2008 года он стал замруководителя пермского управления ФАС, а 8 июня 2009 года стал его руководителем. 28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.