«Буду помогать». Максим Решетников поздравил нового главу Пермского края с назначением

Предыдущий губернатор Максим Решетников, который руководил регионом с февраля 2017 года, был назначен министром экономического развития РФ в январе 2020 года. В своем Instagram он поздравил Дмитрия Махонина с назначением. «Поздравляю Дмитрия Николаевича. Он пермяк, никогда связь с краем не терял — понимает потребности жителей. Уверен, сможет продолжить все ключевые инфраструктурные проекты, которые так ждут жители региона. Буду помогать», — заявил министр.