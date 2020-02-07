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Posted 7 февраля 2020, 04:48

Published 7 февраля 2020, 04:48

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

На Гайве женщина спровоцировала массовое ДТП с пострадавшими

На Гайве женщина спровоцировала массовое ДТП с пострадавшими

7 февраля 2020, 04:48
Фото: Properm.ru.
Одному человеку потребовалась госпитализация.

Вчера, 6 февраля, в Орджоникиздевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По ул. По предварительной информации, в районе дома № 57 женщина за рулем ВАЗ-211540 при обгоне выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Faw. После удара отечественную легковушку отбросило на стоящий «Хендай».

В результате ДТП 30-летняя пассажирка Faw с переломами ребер и предплечья госпитализирована в больницу. В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело.

#Происшествия
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