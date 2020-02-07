На Гайве женщина спровоцировала массовое ДТП с пострадавшими

Posted 7 февраля 2020, 04:48
Published 7 февраля 2020, 04:48
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Вчера, 6 февраля, в Орджоникиздевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По ул. По предварительной информации, в районе дома № 57 женщина за рулем ВАЗ-211540 при обгоне выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Faw. После удара отечественную легковушку отбросило на стоящий «Хендай».
В результате ДТП 30-летняя пассажирка Faw с переломами ребер и предплечья госпитализирована в больницу. В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело.