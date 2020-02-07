На Гайве женщина спровоцировала массовое ДТП с пострадавшими

Вчера, 6 февраля, в Орджоникиздевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По ул. По предварительной информации, в районе дома № 57 женщина за рулем ВАЗ-211540 при обгоне выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Faw. После удара отечественную легковушку отбросило на стоящий «Хендай».