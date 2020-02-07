В Березниках возле бара бывший зэк украл цепочку и перстень у прохожего

Posted 7 февраля 2020, 04:49
Published 7 февраля 2020, 04:49
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Березниках на улице ограбили 36-летнего местного жителя. Преступление произошло вечером 5 февраля. По словам потерпевшего, рядом с одним из городских баров к нему подошел незнакомец и с применением насилия похитил у него цепочку с крестиком и перстень. После этого злоумышленник скрылся.
Как сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, нападавшим оказался ранее судимый 27-летний житель Березников. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.