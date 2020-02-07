properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2020, 04:49

Published 7 февраля 2020, 04:49

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Березниках возле бара бывший зэк украл цепочку и перстень у прохожего

В Березниках возле бара бывший зэк украл цепочку и перстень у прохожего

7 февраля 2020, 04:49
Фото: Properm.ru.
Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

В Березниках на улице ограбили 36-летнего местного жителя. Преступление произошло вечером 5 февраля. По словам потерпевшего, рядом с одним из городских баров к нему подошел незнакомец и с применением насилия похитил у него цепочку с крестиком и перстень. После этого злоумышленник скрылся.

Как сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, нападавшим оказался ранее судимый 27-летний житель Березников. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика