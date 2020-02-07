В Березниках возле бара бывший зэк украл цепочку и перстень у прохожего

В Березниках на улице ограбили 36-летнего местного жителя. Преступление произошло вечером 5 февраля. По словам потерпевшего, рядом с одним из городских баров к нему подошел незнакомец и с применением насилия похитил у него цепочку с крестиком и перстень. После этого злоумышленник скрылся.