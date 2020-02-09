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Posted 9 февраля 2020, 04:57

Published 9 февраля 2020, 04:57

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

На трассе в Прикамье пенсионер спровоцировал ДТП

На трассе в Прикамье пенсионер спровоцировал ДТП

9 февраля 2020, 04:57
Фото: Properm.ru.
Потерпевшей назначено амбулаторное лечение.

Вчера, 8 февраля, около 13:40 на автодороге Краснокамск-Пермь 66-летний водитель Renault перестроении не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении автомобилю Chery и врезался в него.

В результате ДТП пострадала женщина 1958 года рождения, которая находилась в салоне Renault. С травмами головы ее доставили в больницу. В медицинском учреждении пострадавшую осмотрели и назначили амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия
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