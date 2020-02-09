На трассе в Прикамье пенсионер спровоцировал ДТП

Posted 9 февраля 2020, 04:57
Published 9 февраля 2020, 04:57
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Вчера, 8 февраля, около 13:40 на автодороге Краснокамск-Пермь 66-летний водитель Renault перестроении не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении автомобилю Chery и врезался в него.
В результате ДТП пострадала женщина 1958 года рождения, которая находилась в салоне Renault. С травмами головы ее доставили в больницу. В медицинском учреждении пострадавшую осмотрели и назначили амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.