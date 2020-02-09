На трассе в Прикамье пенсионер спровоцировал ДТП

В результате ДТП пострадала женщина 1958 года рождения, которая находилась в салоне Renault. С травмами головы ее доставили в больницу. В медицинском учреждении пострадавшую осмотрели и назначили амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.