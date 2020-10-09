Мать утонувшей в бассейне банного комплекса девочки получила реальный срок

Posted 9 октября 2020, 11:22
Published 9 октября 2020, 11:22
Modified 24 октября, 04:37
Updated 24 октября, 04:37
Индустриальный районный суд признал маму семилетней девочки, утонувшей в банном комплексе, виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности).
Установлено, что подсудимая в июне 2020, находясь вместе с дочерью в банном комплексе в Индустриальном районе, оставила девочку без присмотра в бассейне глубиной 1,7 м. Зная, что ребенок не умеет плавать, мать ушла в помещение сауны.
В результате девочка, оставшись одна в воде без надлежащего контроля взрослых, утонула. Несмотря на действия реанимационной бригады скорой помощи, малолетняя скончалась на месте происшествия.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновную к году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.