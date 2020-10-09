Мать утонувшей в бассейне банного комплекса девочки получила реальный срок

Установлено, что подсудимая в июне 2020, находясь вместе с дочерью в банном комплексе в Индустриальном районе, оставила девочку без присмотра в бассейне глубиной 1,7 м. Зная, что ребенок не умеет плавать, мать ушла в помещение сауны.