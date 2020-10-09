properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября 2020, 11:22

Published 9 октября 2020, 11:22

Modified 24 октября, 04:37

Updated 24 октября, 04:37

Мать утонувшей в бассейне банного комплекса девочки получила реальный срок

Мать утонувшей в бассейне банного комплекса девочки получила реальный срок

9 октября 2020, 11:22
Фото: Properm.ru
Женщина оставила дочь одну в глубоком бассейне.

Индустриальный районный суд признал маму семилетней девочки, утонувшей в банном комплексе, виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности).

Установлено, что подсудимая в июне 2020, находясь вместе с дочерью в банном комплексе в Индустриальном районе, оставила девочку без присмотра в бассейне глубиной 1,7 м. Зная, что ребенок не умеет плавать, мать ушла в помещение сауны.

В результате девочка, оставшись одна в воде без надлежащего контроля взрослых, утонула. Несмотря на действия реанимационной бригады скорой помощи, малолетняя скончалась на месте происшествия.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновную к году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Главная новость по теме
В пермском банном комплексе утонул ребенок. Возбуждено уголовное дело
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика