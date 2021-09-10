В аэропорту Большое Савино обокрали мужчину

Posted 10 сентября 2021, 05:54
Published 10 сентября 2021, 05:54
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Перми возбудили уголовное дело по факту кражи в аэропорту «Большое Савино». Потерпевшим проходит мужчина, который пошел в сувенирный павильон, оставив свой багаж без присмотра.
В этом время подозреваемый в преступлении забрал сумку, в туалете достал оттуда вещи и переоделся, чтобы его не вычислили. Когда потерпевший обнаружил пропажу, он сообщил в полицию. Транспортные полицейские разобрались с ситуацией, быстро разыскали и задержали похитителя.