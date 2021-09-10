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Posted 10 сентября 2021, 05:54

Published 10 сентября 2021, 05:54

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В аэропорту Большое Савино обокрали мужчину

В аэропорту Большое Савино обокрали мужчину

10 сентября 2021, 05:54
Фото: 1MI.
Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

В Перми возбудили уголовное дело по факту кражи в аэропорту «Большое Савино». Потерпевшим проходит мужчина, который пошел в сувенирный павильон, оставив свой багаж без присмотра.

В этом время подозреваемый в преступлении забрал сумку, в туалете достал оттуда вещи и переоделся, чтобы его не вычислили. Когда потерпевший обнаружил пропажу, он сообщил в полицию. Транспортные полицейские разобрались с ситуацией, быстро разыскали и задержали похитителя.

#Происшествия
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