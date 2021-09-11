Пермяк Евгений Климов стал серебряным призером «Гран При» по прыжкам на лыжах с трамплина

В 2018 году Климов добился исторического достижения - он стал победителей общего зачета летнего "Гран-При" по прыжкам с трамплина, ранее никто из российских летающих лыжников не мог добиться подобного результата. Раньше Евгений Климов был двоеборцем, но после Олимпиады в Сочи стал заниматься исключительно прыжками.