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Posted 11 сентября 2021, 10:21

Published 11 сентября 2021, 10:21

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Пермяк Евгений Климов стал серебряным призером «Гран При» по прыжкам на лыжах с трамплина

Пермяк Евгений Климов стал серебряным призером «Гран При» по прыжкам на лыжах с трамплина

11 сентября 2021, 10:21
Фото: Properm.ru.
В индивидуальных женских прыжках Россия осталась без медалей.

В Чайковском закончился первый день международной серии по прыжкам на лыжах с трамплина — летний «Гран При». Пермяк Евгений Климов завоевал серебро в индивидуальных мужских прыжках на 140 метров (HS 140). Первое и третьи места заняли спортсмены из Норвегии. В индивидуальных женских прыжках россияне остались без медалей — пятое место заняла Ирина Аввакумова.

«Круто быть спортсменом из Перми, завтра буду участвовать в командном зачёте. Дома очень хорошо прыгать, у нас отличные трамплины», — рассказал Климов Properm.ru.

В 2018 году Климов добился исторического достижения - он стал победителей общего зачета летнего "Гран-При" по прыжкам с трамплина, ранее никто из российских летающих лыжников не мог добиться подобного результата. Раньше Евгений Климов был двоеборцем, но после Олимпиады в Сочи стал заниматься исключительно прыжками.

Завтра, 12 сентября в Чайковском состоится турнир смешанных команд, HS 140. На соревнования приехали спортсмены из Канады, Китая, Чехии, Эстонии, Финляндии, Италии, Японии, Казахстана, Норвегии, Польши, Румынии, Словении и США. Российская сборная на представлена в расширенном составе.

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