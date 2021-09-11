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Posted 11 сентября 2021, 13:18

Published 11 сентября 2021, 13:18

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Пермяки остались без воды из-за аварии на насосной станции

Пермяки остались без воды из-за аварии на насосной станции

11 сентября 2021, 13:18
Фото: 1MI.
Жалобы в основном приходят от жителей Мотовилихинского района.

Жители Мотовилихинского района пожаловались на отключение горячей и холодной воды. Жильцы с улицы Лебедева, 46 говорят, что воды нет уже около часа. Другие жители Мотовилихи утверждают, что ее выключили буквально только что или есть напор, но совсем слабый.

Журналисту Properm.ru удалось позвонить в диспетчерскую службу, где автоматическая система сообщила о сбоях в работе насосной станции, из-за которой возможны проблемы с водой в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. До оператора дозвониться не удалось — в очереди было более 10 человек и вызов автоматически завершился. После 18:00 диспетчерский телефон завершил работу. Комментарий от пресс-службы «Новогор-Прикамье» пока не удалось получить.

#Общество
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