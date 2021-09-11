Пермяки остались без воды из-за аварии на насосной станции

Журналисту Properm.ru удалось позвонить в диспетчерскую службу, где автоматическая система сообщила о сбоях в работе насосной станции, из-за которой возможны проблемы с водой в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. До оператора дозвониться не удалось — в очереди было более 10 человек и вызов автоматически завершился. После 18:00 диспетчерский телефон завершил работу. Комментарий от пресс-службы «Новогор-Прикамье» пока не удалось получить.