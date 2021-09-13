В Пермском крае стало на 25% больше должников за услуги ЖКХ

Posted 13 сентября 2021, 05:44
Published 13 сентября 2021, 05:44
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
С начала года у приставов Пермского края было на исполнении 175 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ — этот показатель на 25% больше, чем за тот же период в прошлом году. Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю сообщает, что всего жители региона задолжали 3 млрд рублей. Приставам удалось прекратить 65 исполнительных производств, взыскав почти 1 млрд рублей.
Для взыскания коммунальных долгов приставы арестовывают имущество должников, запрещают выезд за пределы страны, не позволяют совершать сделки с имуществом, удерживают зарплату, взыскивают долги с денег, находящихся у должников в банках. Например, недавно житель Нытвы погасил долг в 115 тыс. рублей за услуги ЖКХ из-за того, что не мог продать автомобиль. Он решил закрыть долг, чтобы не потерять выгодного покупателя.