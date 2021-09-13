В Пермском крае стало на 25% больше должников за услуги ЖКХ

С начала года у приставов Пермского края было на исполнении 175 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ — этот показатель на 25% больше, чем за тот же период в прошлом году. Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю сообщает, что всего жители региона задолжали 3 млрд рублей. Приставам удалось прекратить 65 исполнительных производств, взыскав почти 1 млрд рублей.