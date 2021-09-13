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Posted 13 сентября 2021, 05:44

Published 13 сентября 2021, 05:44

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Пермском крае стало на 25% больше должников за услуги ЖКХ

В Пермском крае стало на 25% больше должников за услуги ЖКХ

13 сентября 2021, 05:44
Фото: 1MI.
Общий долг жителей региона за коммунальные услуги составил 3 млрд рублей.

С начала года у приставов Пермского края было на исполнении 175 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ — этот показатель на 25% больше, чем за тот же период в прошлом году. Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю сообщает, что всего жители региона задолжали 3 млрд рублей. Приставам удалось прекратить 65 исполнительных производств, взыскав почти 1 млрд рублей.

Для взыскания коммунальных долгов приставы арестовывают имущество должников, запрещают выезд за пределы страны, не позволяют совершать сделки с имуществом, удерживают зарплату, взыскивают долги с денег, находящихся у должников в банках. Например, недавно житель Нытвы погасил долг в 115 тыс. рублей за услуги ЖКХ из-за того, что не мог продать автомобиль. Он решил закрыть долг, чтобы не потерять выгодного покупателя.

#Общество
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