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Posted 14 сентября 2021, 14:41

Published 14 сентября 2021, 14:41

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

На пермяка возбудили уголовное дело из-за продажи брелка с видеокамерой

На пермяка возбудили уголовное дело из-за продажи брелка с видеокамерой

14 сентября 2021, 14:41
Фото: 1MI.
Сейчас мужчина проходит в деле в качестве подозреваемого.

Следователи возбудили уголовное дело на пермяка за продажу специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, днем 14 мая подозреваемый находился в салоне автомобиля возле жилого дома по улице Висимская. За 1,5 тыс. рублей он сбыл покупателю аксессуар в виде брелка со встроенной видеокамерой. При этом мужчина знал, что оборот таких предметов запрещен законом.

После передачи устройства мужчину задержали сотрудники УФСБ. Сейчас следователи собирают доказательства. Продолжается расследование уголовного дела.

#Происшествия
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