На пермяка возбудили уголовное дело из-за продажи брелка с видеокамерой

Следователи возбудили уголовное дело на пермяка за продажу специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, днем 14 мая подозреваемый находился в салоне автомобиля возле жилого дома по улице Висимская. За 1,5 тыс. рублей он сбыл покупателю аксессуар в виде брелка со встроенной видеокамерой. При этом мужчина знал, что оборот таких предметов запрещен законом.