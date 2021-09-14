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Posted 14 сентября 2021, 06:28

Published 14 сентября 2021, 06:28

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

На преступление толкнула наркозависимость. В Перми будут судить мужчину за грабеж пенсионерки

На преступление толкнула наркозависимость. В Перми будут судить мужчину за грабеж пенсионерки

14 сентября 2021, 06:28
Фото: 1MI.
Преступление произошло летом этого года.

В Мотовилихе полицейские завершили разбираться в уголовном деле в отношении 38-летнего уроженка Березников, обвиняемого в грабеже. Летом в полицию обратилась 71-летняя пенсионерка. Она рассказала, что во дворе дома по улице Целинная на нее напал неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, записи с камер помогли получить приметы подозреваемого. Мужчину задержали по горячим следам в частном секторе Мотовилихинского района. Он дал признательные показания. Выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности, а на новое преступление он пошел из-за наркозависимости. Сейчас он находится под стражей. В ближайшее время дело будет рассматривать суд.

#Происшествия
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