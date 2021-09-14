На преступление толкнула наркозависимость. В Перми будут судить мужчину за грабеж пенсионерки

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, записи с камер помогли получить приметы подозреваемого. Мужчину задержали по горячим следам в частном секторе Мотовилихинского района. Он дал признательные показания. Выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности, а на новое преступление он пошел из-за наркозависимости. Сейчас он находится под стражей. В ближайшее время дело будет рассматривать суд.