Хроника происшествий за сутки. В Прикамье потушили семь пожаров

Пешеходы попадали под колеса автомобилей в Свердловском районе Перми и в городе Чайковском. Машины наезжали на препятствия в Ленинском и Кировском районе Перми и в Бардымском муниципальном округе. В Пермском муниципальном районе машина опрокинулась в кювет. В Кировском районе Перми и Березниках сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию оследствий после столкновения автомобилей.