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Posted 18 сентября 2021, 04:42

Published 18 сентября 2021, 04:42

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Хроника происшествий за сутки. В Прикамье потушили семь пожаров

Хроника происшествий за сутки. В Прикамье потушили семь пожаров

18 сентября 2021, 04:42
Фото: 1MI.
По сообщению пресс-службы МЧС по Пермскому краю, за 17 сентября произошло девять серьезных ДТП и семь пожаров.

17 сентября в в Мотовилихе горели жилой дом и заболшенный сарай. В Соликамске и Нытве пожары тушили в садовых домах. Также сотрудники МЧС тушили возгорания в частных домах в Ильинском, Октябрьском и Оргджоникидзевском районе Перми.

Пешеходы попадали под колеса автомобилей в Свердловском районе Перми и в городе Чайковском. Машины наезжали на препятствия в Ленинском и Кировском районе Перми и в Бардымском муниципальном округе. В Пермском муниципальном районе машина опрокинулась в кювет. В Кировском районе Перми и Березниках сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию оследствий после столкновения автомобилей.

#Происшествия
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