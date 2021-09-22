Число пострадавших во время стрельбы в кампусе ПГНИУ резко увеличилось до 43 человек

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В Минздраве пояснили, что в 43 пострадавших включены: 6 — погибли, 12 — госпитализированы в Перми, 7 — отправили на лечение в Москву, 18 — лечатся на дому под наблюдением врачей. В этом списке также те, кто обратился за помощью уже после стрельбы в ПГНИУ.