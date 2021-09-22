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Posted 22 сентября 2021, 05:21

Published 22 сентября 2021, 05:21

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Число пострадавших во время стрельбы в кампусе ПГНИУ резко увеличилось до 43 человек

Число пострадавших во время стрельбы в кампусе ПГНИУ резко увеличилось до 43 человек

22 сентября 2021, 05:21
Фото: Properm.ru
Большинство проходят амбулаторное лечение.

Глава министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень во время заседания правительства сообщила о 43 пострадавших во время нападения 18-летнего Тимура Бекмансурова на кампус ПГНИУ. Ранее была информация только о 24 потерпевших.

Из всех пострадавших 12 человек находятся в трех стационарах Перми, 11 их них в удовлетворительном состоянии. Остальные пациенты на амбулаторном лечении также в удовлетворительном состоянии. Еще один человек в крайне тяжелом — это стрелок. Накануне ему ампутировали часть голени.

Во время нападения изначально сообщалось о 24 пострадавших, еще шестеро были убиты на месте. Вчера спецборт доставил семерых потерпевших на лечение в федеральные медучреждения.

UPD:
В Минздраве пояснили, что в 43 пострадавших включены: 6 — погибли, 12 — госпитализированы в Перми, 7 — отправили на лечение в Москву, 18 — лечатся на дому под наблюдением врачей. В этом списке также те, кто обратился за помощью уже после стрельбы в ПГНИУ.

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