Фотофакт: в центре Перми копится пробка из-за аварии легковушки и трамвая

Posted 23 сентября 2021, 03:51
Published 23 сентября 2021, 03:51
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Сегодня, 23 сентября, произошло ДТП на перекрестке улиц Революции и Комсомольского проспекта. Как сообщает корреспондент Properm.ru столкнулись трамвай и Renault Logan. По предварительной версии, легковушка не пропустила общественный транспорт.
По данным сервиса Яндекс. Карты сейчас в оба направления от Компроса, а также по Революции — до кольца на ЦКР и по Попова копятся пробки.