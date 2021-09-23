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Posted 23 сентября 2021, 03:51

Published 23 сентября 2021, 03:51

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Фотофакт: в центре Перми копится пробка из-за аварии легковушки и трамвая

Фотофакт: в центре Перми копится пробка из-за аварии легковушки и трамвая

23 сентября 2021, 03:51
Фото: Properm.ru.
Водителям стоит выбирать пути объезда.

Сегодня, 23 сентября, произошло ДТП на перекрестке улиц Революции и Комсомольского проспекта. Как сообщает корреспондент Properm.ru столкнулись трамвай и Renault Logan. По предварительной версии, легковушка не пропустила общественный транспорт.

По данным сервиса Яндекс. Карты сейчас в оба направления от Компроса, а также по Революции — до кольца на ЦКР и по Попова копятся пробки.

#Авто
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