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Posted 25 сентября 2021, 05:58

Published 25 сентября 2021, 05:58

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

МЧС отчитались о реагировании за сутки на 13 пожаров и 6 ДТП в Пермском крае

МЧС отчитались о реагировании за сутки на 13 пожаров и 6 ДТП в Пермском крае

25 сентября 2021, 05:58
Фото: 1MI.
Лесных пожаров за сутки не зафиксировано.

В течение суток в Пермском крае сотрудники МЧС реагировали на 13 техногенных пожаров и на шесть ДТП. Горел автомобиль в Кишертском округе; частный дом в Мотовилихе, Краснокамском и Кунгурском округах; пожары были в многоквартирном доме в Кировском и Свердловском районах Перми, а также в Добрянском и Оханском округах; в гараже Дзержинского района; обнаружено и возгорание мусора в Свердловском районе Перми и Пермском районе, огонь возник и в строении ЦТП в Дзержинском районе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что они организовали работу по реагированию на ликвидацию последствия столкновений двух автомобилей в Добрянском, Соликамском, Кунгурском округах и Ленинском районе Перми. Происшествия с пешеходов и автомобилем были в Свердловском районе Перми и Кудымкарском округе.

#Происшествия
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