МЧС отчитались о реагировании за сутки на 13 пожаров и 6 ДТП в Пермском крае

В течение суток в Пермском крае сотрудники МЧС реагировали на 13 техногенных пожаров и на шесть ДТП. Горел автомобиль в Кишертском округе; частный дом в Мотовилихе, Краснокамском и Кунгурском округах; пожары были в многоквартирном доме в Кировском и Свердловском районах Перми, а также в Добрянском и Оханском округах; в гараже Дзержинского района; обнаружено и возгорание мусора в Свердловском районе Перми и Пермском районе, огонь возник и в строении ЦТП в Дзержинском районе.