Пермяка осудили за возбуждение ненависти и оскорбление в социальных сетях

Оказалось, что на личной странице молодого человека в социальных сетях были текстовые комментарии с нецензурными высказываниями, которые возбуждали ненависть к отдельной социальной группе людей. За это суд наказал его на 90 часов обязательных работ и оштрафовал на 10 тыс. рублей. Судебные акты еще не вступили в силу — их можно обжаловать.