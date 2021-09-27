Пермяка осудили за возбуждение ненависти и оскорбление в социальных сетях

Posted 27 сентября 2021, 13:46
Published 27 сентября 2021, 13:46
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Пермяка признали виновным в четырех правонарушениях по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, нарушения выявила прокуратура Индустриального района.
Оказалось, что на личной странице молодого человека в социальных сетях были текстовые комментарии с нецензурными высказываниями, которые возбуждали ненависть к отдельной социальной группе людей. За это суд наказал его на 90 часов обязательных работ и оштрафовал на 10 тыс. рублей. Судебные акты еще не вступили в силу — их можно обжаловать.