В Пермском крае банк заплатит штраф за навязывание кредита по телефону

В антимонопольную службу обратился мужчина и рассказал, что ему позвонил сотрудник банка и предложил оформить кредит в этой финансовой организации. Однако заявитель ранее не соглашался получать телефонные звонки с рекламой услуг. Согласно Закону о рекламе, «Восточный Экспресс банк» не имел права распространять рекламу, если абонент или адресат не согласен на получение подобной информации.