В Пермском крае банк заплатит штраф за навязывание кредита по телефону

Posted 28 сентября 2021, 08:44
Published 28 сентября 2021, 08:44
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Пермское УФАС оштрафовало ПАО «Восточный Экспресс банк» за нарушение ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе (распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента на получение рекламы). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В антимонопольную службу обратился мужчина и рассказал, что ему позвонил сотрудник банка и предложил оформить кредит в этой финансовой организации. Однако заявитель ранее не соглашался получать телефонные звонки с рекламой услуг. Согласно Закону о рекламе, «Восточный Экспресс банк» не имел права распространять рекламу, если абонент или адресат не согласен на получение подобной информации.
При рассмотрении жалобы антимонопольная служба возбудила в отношении банка административное производство по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). В результате «Восточный Экспресс банк» должен оплатить штраф на сумму 101 тыс. рублей.