Пенсионерка из Перми жила в квартире с 14 собаками и не выгуливала их 6 лет

Posted 29 сентября 2021, 04:57
Published 29 сентября 2021, 04:57
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
65-летняя пермячка устроила в квартире приют для собак. Это выяснилось благодаря тому, что приставы по решению суда обеспечили доступ в ее квартиру для сотрудников УК, чтобы починить отопление для жильцов подъезда.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, пенсионерка не заботилась о здоровье животных и о благополучии соседей. Помимо неприятного запаха и насекомых жильцы дома до решения суда оставались без тепла из-за прорыва стояка в ее квартире. Чтобы заменить оборудование, сотрудники УК лопатами разгребали грязь и продукты собачьей жизнедеятельности.
Соседи рассказали, что импровизированный приют существует уже 6 лет, но за это время они ни разу не видели, чтобы женщина выводила собак на улицу. Всего у нее было 14 собак.