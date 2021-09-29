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Posted 29 сентября 2021, 04:57

Published 29 сентября 2021, 04:57

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пенсионерка из Перми жила в квартире с 14 собаками и не выгуливала их 6 лет

Пенсионерка из Перми жила в квартире с 14 собаками и не выгуливала их 6 лет

29 сентября 2021, 04:57
Фото: 1MI.
Помимо лая и антисанитарии соседям начало мешать отсутствие тепла — пенсионерка не пускала сотрудников УК в квартиру, чтобы они заменили стояк.

65-летняя пермячка устроила в квартире приют для собак. Это выяснилось благодаря тому, что приставы по решению суда обеспечили доступ в ее квартиру для сотрудников УК, чтобы починить отопление для жильцов подъезда.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, пенсионерка не заботилась о здоровье животных и о благополучии соседей. Помимо неприятного запаха и насекомых жильцы дома до решения суда оставались без тепла из-за прорыва стояка в ее квартире. Чтобы заменить оборудование, сотрудники УК лопатами разгребали грязь и продукты собачьей жизнедеятельности.

Соседи рассказали, что импровизированный приют существует уже 6 лет, но за это время они ни разу не видели, чтобы женщина выводила собак на улицу. Всего у нее было 14 собак.

#Происшествия
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