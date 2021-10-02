В Перми осудили таксиста, который работал без маски

Posted 2 октября 2021, 10:14
Published 2 октября 2021, 10:14
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Мотовилихинском районном суде было рассмотрено дело в отношение таксиста, который на автомобиле «RENAULT LOGAN» перевозил пассажиров без маски, чем нарушил указ о мероприятиях, реализуемых для борьбы с коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба суда, на него составили протокол по ч. 1 ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации).
При рассмотрении дела суд учел, что нет отягчающих обстоятельств, была учтена личность виновного. В итоге суд назначил наказание лишь в форме предупреждения. Постановление в законную силу еще не вступило.