Фотофакт: в центре Перми произошел пожар в жилом доме

Posted 4 октября 2021, 13:53
Published 4 октября 2021, 13:53
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 4 октября, по ул. Екатерининская, 59 произошел пожар на третьем этаже жилого дома. Как сообщил Properm.ru очевидец, из огня были спасены минимум два человека, которых госпитализировали. Также, по предварительным данным, четверо были эвакуированы.
На место пожара съехались не менее пять машин и десятки спасателей. Причины возгорания устанавливаются. По одной из версий, хозяева квартиры были в состоянии опьянения и могли неосторожно обращаться с огнем.