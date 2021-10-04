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Posted 4 октября 2021, 13:53

Published 4 октября 2021, 13:53

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Фотофакт: в центре Перми произошел пожар в жилом доме

Фотофакт: в центре Перми произошел пожар в жилом доме

4 октября 2021, 13:53
Фото: Properm.ru.
Из огня пришлось спасать минимум двух человек.

Сегодня, 4 октября, по ул. Екатерининская, 59 произошел пожар на третьем этаже жилого дома. Как сообщил Properm.ru очевидец, из огня были спасены минимум два человека, которых госпитализировали. Также, по предварительным данным, четверо были эвакуированы.

Фото: Кирилл Козлов

На место пожара съехались не менее пять машин и десятки спасателей. Причины возгорания устанавливаются. По одной из версий, хозяева квартиры были в состоянии опьянения и могли неосторожно обращаться с огнем.

#Общество
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