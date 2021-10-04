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Posted 4 октября 2021, 03:19

Published 4 октября 2021, 03:19

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Неужели бабье лето? Синоптики рассказали о погоде на неделю в Пермском крае

Неужели бабье лето? Синоптики рассказали о погоде на неделю в Пермском крае

4 октября 2021, 03:19
Фото: 1MI.
Самым теплым днем станет четверг — температура поднимется до +16°.

Одной из особенностью погоды на этой неделе будет полное отсутствие осадков. Начало недели будет холодным, но затем температура начнет постепенно повышаться. В среднем за неделю температура будет около климатической нормы.

Как сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я», в понедельник дневная температура установится на уровне +3…+8°. Во вторник, 5 октября, ночью -1…-6°, днем +4…+9°. Со среды начнется потепление — ночью -3…+2°, днем +6…+11°.

Четверг и пятница могут стать самыми теплыми днями на неделе. В четверг ночью -3…+2°, днем +11…+16°. В пятницу ночная температура поднимется до -2…+3°, дневная составит +10…+15°. При этом в последний будний день недели на северные районы начнется распространяться прохладный воздух. Также в пятницу возможны порывы ветра до 13 м/с.

По предварительным данным, в воскресенье в регионе пройдут осадки, а затем начнется похолодание. Однако специалисты отмечают, что прогноз пока нестабильный, поэтому ситуация может измениться.

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#Регион
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