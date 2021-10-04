Неужели бабье лето? Синоптики рассказали о погоде на неделю в Пермском крае

Четверг и пятница могут стать самыми теплыми днями на неделе. В четверг ночью -3…+2°, днем +11…+16°. В пятницу ночная температура поднимется до -2…+3°, дневная составит +10…+15°. При этом в последний будний день недели на северные районы начнется распространяться прохладный воздух. Также в пятницу возможны порывы ветра до 13 м/с.