В Кунгуре экс-директор учреждения культуры похитила 40 тысяч рублей из бюджета

Следователи установили, что при руководстве учреждением женщина могла распоряжаться торгово-материальными ценностями и денежными средствами. В марте прошлого года она заключила фиктивный договор на оказание санитарно-гигиенических услуг. Злоумышленница заплатила за якобы оказанные услуги 10 тыс. рублей из бюджета культурного учреждения. После перевода денег она потратила их на личные нужды.