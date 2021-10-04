В Кунгуре экс-директор учреждения культуры похитила 40 тысяч рублей из бюджета

Posted 4 октября 2021, 05:23
Published 4 октября 2021, 05:23
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Кунгуре экс-директор культурного учреждения обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Следователи установили, что при руководстве учреждением женщина могла распоряжаться торгово-материальными ценностями и денежными средствами. В марте прошлого года она заключила фиктивный договор на оказание санитарно-гигиенических услуг. Злоумышленница заплатила за якобы оказанные услуги 10 тыс. рублей из бюджета культурного учреждения. После перевода денег она потратила их на личные нужды.
Помимо этого, директор учреждения, пользуясь своим служебным положением, составила фальшивый акт о выдаче сотрудникам подарочных сертификатов на сумму 30 тыс. рублей. На самом деле, работников не поощряли, а деньги обвиняемая присвоила себе.
Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд, который рассмотрит их по существу.