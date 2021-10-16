24 пожара и 8 ДТП. В МЧС рассказали о происшествиях в Пермском крае за сутки

За последние сутки в Пермском крае сотрудники МЧС реагировали на 24 пожара и восемь дорожно-транспортных происшествий. Приняты меры для ликвидации последствий пожаров: горения мусора в городском округе Березники и Косинском округе; в многоквартирном жилом доме в Ленинском и Мотовилихинском районах Перми; в неэксплуатируемом здании в Пермском районе и Гайнском округе; в бане в Соликамском округе, Пермском районе, Кудымкарском округе; в жилом доме в Большесосновском округе. Нытвенском округе; в дачном доме в Осинском и Добрянском округах; в гараже в Кировском районе Перми; в металлической будке в Дзержинском районе Перми; дрова в Пермском муниципальном районе; автомобиля в Нытвенском городском округе; травы в Пермском районе. Чайковском округе и Уинском округе.