Передавали списки умерших. Пермских патологоанатомов подозревают в сговоре с похоронной компанией

Руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин считает, что эти согласованные действия могут привести к ограничению конкуренции на рынке ритуальных услуг: «Не исключено, что у родственников умерших, находящихся в момент обращения в патологоанатомическое бюро в стрессовой ситуации, складывается ложное впечатление, что платные услуги оказывают сотрудники именно госучреждения. Граждане не осознают, что рынок ритуальных услуг, включающих и предпохоронную подготовку, является конкурентным, а значит, существует возможность выбрать приемлемые цены и набор услуг».