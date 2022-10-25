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Posted 25 октября 2022,, 03:51

Published 25 октября 2022,, 03:51

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Кандидатуру экс-мэра Перми Игоря Сапко согласовали на должность регионального омбудсмена

25 октября 2022, 03:51
Срок полномочий действующего омбудсмена истекает в этом году.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с кандидатом на должность омбудсмена Пермского края Игорем Сапко. Они обсудили чувствительные темы региона и наметили план совместной работы. Москалькова согласовала кандидатуру Сапко на должность.

На сайте омбудсмена РФ упоминается 20-летний стаж работы Сапко в муниципальной политике: он был депутатом, главой города, выступил соавтором 128 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

«Текущая политическая повестка ко многому обязывает, она насыщена сегодня новыми проблемами, вызовами и даже угрозами. Нарушения прав россиян, прав русского человека, в первую очередь, со стороны западных стран стали массовыми, а тотальная русофобия шокирует своей дикостью», — комментировал предложение своей кандидатуры Сапко.

Кандидатуру Сапко внес губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, ее также поддержали депутаты краевого ЗС. Нынешний омбудсмен Павел Миков занимает должность с 2017 года, срок полномочий ограничен 5 годами.

Ранее Сапко обращался в прокуратуру с требованием заблокировать паблик «Российской ЛГБТ*-сети» (признана Минюстом РФ иностранным агентом).

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество
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