Кандидатуру экс-мэра Перми Игоря Сапко согласовали на должность регионального омбудсмена

«Текущая политическая повестка ко многому обязывает, она насыщена сегодня новыми проблемами, вызовами и даже угрозами. Нарушения прав россиян, прав русского человека, в первую очередь, со стороны западных стран стали массовыми, а тотальная русофобия шокирует своей дикостью», — комментировал предложение своей кандидатуры Сапко.