Кандидатуру экс-мэра Перми Игоря Сапко согласовали на должность регионального омбудсмена

Posted 25 октября 2022,, 03:51
Published 25 октября 2022,, 03:51
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с кандидатом на должность омбудсмена Пермского края Игорем Сапко. Они обсудили чувствительные темы региона и наметили план совместной работы. Москалькова согласовала кандидатуру Сапко на должность.
На сайте омбудсмена РФ упоминается 20-летний стаж работы Сапко в муниципальной политике: он был депутатом, главой города, выступил соавтором 128 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.
«Текущая политическая повестка ко многому обязывает, она насыщена сегодня новыми проблемами, вызовами и даже угрозами. Нарушения прав россиян, прав русского человека, в первую очередь, со стороны западных стран стали массовыми, а тотальная русофобия шокирует своей дикостью», — комментировал предложение своей кандидатуры Сапко.
Кандидатуру Сапко внес губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, ее также поддержали депутаты краевого ЗС. Нынешний омбудсмен Павел Миков занимает должность с 2017 года, срок полномочий ограничен 5 годами.
Ранее Сапко обращался в прокуратуру с требованием заблокировать паблик «Российской ЛГБТ*-сети» (признана Минюстом РФ иностранным агентом).
* Движение признано экстремистским в России.