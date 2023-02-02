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Posted 2 февраля 2023, 11:44

Published 2 февраля 2023, 11:44

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Кемеровской области задержали дебошира в поезде

В Кемеровской области задержали дебошира в поезде

2 февраля 2023, 11:44
Фото: 1MI.
Мужчина был пьян и вел себя агрессивно.

В Кемеровской области в отношении 41-летнего мужчины составили протокол о мелком хулиганстве. Накануне в Белове злоумышленник ехал в поезде Новокузнецк — Санкт-Петербург и устроил скандал. Он выражался нецензурной бранью в адрес проводников и пассажиров, а на замечания и просьбы прекратить дебош проявлял агрессию, пишет VSE42.Ru со ссылкой на УТ МВД по СФО.

В итоге транспортные полицейские сняли мужчину с поезда и увезли в дежурную часть. Медосвидетельствование показало у него опьянение средней степени.

#Происшествия
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