В Кемеровской области задержали дебошира в поезде

Posted 2 февраля 2023, 11:44
Published 2 февраля 2023, 11:44
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Кемеровской области в отношении 41-летнего мужчины составили протокол о мелком хулиганстве. Накануне в Белове злоумышленник ехал в поезде Новокузнецк — Санкт-Петербург и устроил скандал. Он выражался нецензурной бранью в адрес проводников и пассажиров, а на замечания и просьбы прекратить дебош проявлял агрессию, пишет VSE42.Ru со ссылкой на УТ МВД по СФО.
В итоге транспортные полицейские сняли мужчину с поезда и увезли в дежурную часть. Медосвидетельствование показало у него опьянение средней степени.