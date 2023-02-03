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Posted 3 февраля 2023, 08:49

Published 3 февраля 2023, 08:49

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Кемеровской области двое мужчин подожгли Lexus

В Кемеровской области двое мужчин подожгли Lexus

3 февраля 2023, 08:49
Фото: 1MI.
Друзья подумали, что в иномарке перевозят наркотики.

В Кемеровской области двое мужчин осуждены за поджог автомобиля Lexus 450D. В марте 2020 года они употребляли спиртные напитки. Один фигурант предложил своему другу сжечь иномарку, поскольку машина якобы используется для перевозки наркотиков. Злоумышленники вылили на лобовое стекло иномарки бензин и подожгли его, в итоге им удалось уничтожить автомобиль.

Общая сумма материального ущерба составила 4,2 млн рублей, пишет VSE42.Ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Кузбасса. Суд приговорил виновных к возмещению причиненного ущерба потерпевшему — теперь они должны выплатить ему 4,2 млн рублей.

#Происшествия
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