В Кемеровской области двое мужчин подожгли Lexus

В Кемеровской области двое мужчин осуждены за поджог автомобиля Lexus 450D. В марте 2020 года они употребляли спиртные напитки. Один фигурант предложил своему другу сжечь иномарку, поскольку машина якобы используется для перевозки наркотиков. Злоумышленники вылили на лобовое стекло иномарки бензин и подожгли его, в итоге им удалось уничтожить автомобиль.