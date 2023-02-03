В Перми полиция ищет свидетелей ДТП, в котором пострадали женщина и двухлетний ребенок

Posted 3 февраля 2023, 11:27
Published 3 февраля 2023, 11:27
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Госавтоинспекция Перми разыскивает очевидцев ДТП, случившегося в среду утром, 1 февраля. В 7:50 в районе дома по ул. Свердлова, 29 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Orlando во время проезда через регулируемый пешеходный переход сбил 57-летнюю женщину, катившую 2-летнего ребенка на детских санях.
В пресс-службе городской ГИБДД просят пермяков не оставаться равнодушными и откликнуться всех, кто стал свидетелем инцидента или имеет запись с видеорегистратора. Информацию можно сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД по Перми по телефонам: 246–79–00; 261–99–99; 102.