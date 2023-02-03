В Перми полиция ищет свидетелей ДТП, в котором пострадали женщина и двухлетний ребенок

В пресс-службе городской ГИБДД просят пермяков не оставаться равнодушными и откликнуться всех, кто стал свидетелем инцидента или имеет запись с видеорегистратора. Информацию можно сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД по Перми по телефонам: 246–79–00; 261–99–99; 102.