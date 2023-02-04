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Posted 4 февраля 2023, 09:07

Published 4 февраля 2023, 09:07

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Водитель из Прикамья оскорбил полицейского за отказ брать взятку. На него завели два уголовных дела

Водитель из Прикамья оскорбил полицейского за отказ брать взятку. На него завели два уголовных дела

4 февраля 2023, 09:07
Фото: 1MI.
Мужчина пытался избежать наказание за пьяное вождение.

В Прикамье осудили 35-летнего жителя поселка Полазна за попытку дать взятку и оскорбление сотрудников ГИБДД. В сентябре 2022 года мужчина сел пьяным за руль, но его остановил наряд. Он пытался избежать административной ответственности — множество раз предлагал взятку, но его предупреждали, что он действует незаконно.

Поняв, что сотрудники не будут брать деньги, мужчина оскорбил одного из них. В итоге суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

#Происшествия
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