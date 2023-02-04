Водитель из Прикамья оскорбил полицейского за отказ брать взятку. На него завели два уголовных дела

В Прикамье осудили 35-летнего жителя поселка Полазна за попытку дать взятку и оскорбление сотрудников ГИБДД. В сентябре 2022 года мужчина сел пьяным за руль, но его остановил наряд. Он пытался избежать административной ответственности — множество раз предлагал взятку, но его предупреждали, что он действует незаконно.